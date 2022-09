"Ensaio sobre a Cegueira", a partir da obra do prémio Nobel da Literatura português, José Saramago, chega a Braga nos dias 25 e 26 de novembro, com encenação do diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), Nuno Cardoso, que a estreou no palco do Porto em junho.

Também a partir do TNSJ chega uma encenação da peça "À Espera de Godot", de Samuel Beckett, pelo húngaro Gábor Tompa, que é apresentada nos dias 15 e 16 de dezembro.

Em novembro, a programação arranca com "Rubble King", cocriação de André Cabral e Marco da Silva Ferreira com direção artística de Duarte Valadares, no dia 03, seguindo-se a atuação da cantora Dulce Pontes, no dia 05. Pelo meio, há David Fonseca, a apresentar os seus mais recentes trabalhos.

A Companhia Útero apresenta "Hamlet, L'Ange du Bizarre", de Miguel Moreira, no dia 18 de novembro, semanas depois de se apresentar no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

Um dia depois atuam Edu Lobo e Mônica Salmaso, "num concerto que servirá para comemorar os ricos 60 anos de carreira do compositor Edu Lobo", de acordo com o comunicado do Theatro Circo.

No dia 29 de novembro, o Theatro Circo acolhe Lisa Gerrard e Jules Maxwell, numa das sete datas que a dupla vai ter em Portugal no contexto do Misty Fest.

Já em dezembro, no dia 03, "o pianista Luis Magalhães convida a violinista Alissa Margulis para tocarem obras de Arvo Pärt e Edward Elgar".

No último mês do ano, o Theatro Circo integra também a passagem por Portugal de Ólafur Arnalds, dia 17, enquanto no dia 28 é apresentada a peça "Mais de Cem Mil Dias", de Inês Pupo, com direção artística de Gonçalo Pratas e música de Filipe Raposo.

Até lá, entre setembro e outubro, o Theatro Circo ainda vai ser palco de "Arca Ostinata", de Nino Laisné, do Festival para Gente Sentada, de um concerto de Tim Bernardes e do Semibreve, entre muitos outros espetáculos.

TDI // JAP

Lusa/Fim