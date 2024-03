"Dissemo-lo durante a campanha eleitoral, hoje fica confirmado. A direita é a confusão, é a bagunça, não conseguiram sequer que um acordo para uma maioria para a mesa fosse aprovado na Assembleia da República, obrigando a uma nova repetição da votação", disse aos jornalistas Fabian Figueiredo, que foi escolhido pelo BE como líder parlamentar do BE para a nova legislatura.

Segundo Fabian Figueiredo, o BE irá votar favoravelmente a candidatura de Francisco Assis, "contribuindo dessa forma para que o parlamento tenha ainda hoje um presidente" porque "é isso que as pessoas esperam, que seja encontrada uma solução que possa garantir que a instalação do parlamento fique concluída".

"No que depender do Bloco de Esquerda haverá um presidente da Assembleia da República. Foi a anunciada a candidatura de Francisco Assis, votámos contra Aguiar-Branco, votaremos contra qualquer candidato da direita e os nossos votos juntar-se-ão aos votos de todos os deputados que queiram que hoje haja uma solução", disse.

De acordo com o bloquista, a possibilidade de ser um candidato do PS não abre "nenhum precedente institucional" e "está de acordo com a Constituição".

"Aí não há nada de inovador ou que não tenha acontecido em legislaturas passadas", acrescentou.

O deputado do PSD José Pedro Aguiar-Branco anunciou hoje que voltará a apresentar a sua candidatura a presidente da Assembleia da República, depois de esta ter sido retirada há cerca de uma hora.

O anúncio foi feito pelo antigo ministro da Defesa nos corredores do parlamento, após ter falhado a primeira eleição e quando foi decidido que a primeira sessão plenária da XVI legislatura vai ser hoje retomada pelas 21:00.

O PS deu conta entretanto que vai apresentar Francisco Assis para a presidência da Assembleia da República, depois de o PSD ter decidido iniciado retirado o nome de José Pedro Aguiar-Branco.

O Chega também decidiu entrar nesta corrida e vai indicar a deputada Manuela Tender para presidente da Assembleia da República.

