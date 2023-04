"Nós estamos bastante satisfeitos com a vinda do presidente Lula da Silva a Portugal, estamos bastante satisfeitos que o Brasil tenha virado a página depois de um momento muito dramático em que o país se virou contra si próprio e tinha um presidente que atacava uma parte da população", disse o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, aos jornalistas.

Nesta nova fase da vida do Brasil, Pedro Filipe Soares disse que o BE vê "com muito bons olhos a presença de Lula da Silva em Portugal e que, como é óbvio, sendo Presidente da República do Brasil, sendo o Brasil um país irmão, seja recebido também na Assembleia da República numa sessão solene".

A sessão de boas-vindas ao Presidente brasileiro Lula da Silva na Assembleia da República vai decorrer no dia 25 de Abril, às 10:00, antes da sessão solene comemorativa da revolução.

Segundo o líder parlamentar bloquista, a sessão no próprio dia 25 de Abril será o cravo que se vai passar por Lula da Silva "para o lado de lá do Atlântico como Chico Buarque pediu há anos atrás", numa referência à música "Tanto Mar".

Pedro Filipe Soares mostrou-se confiante que se se saberá a importância de cada uma das sessões que decorrem na mesma manhã.

"Por um lado estamos prestes a chegar aos 50 anos do 25 de Abril e os desafios sobre todas as democracias e sobre a nossa também não são poucos. Por outro lado, a vinda de Lula da Silva neste momento de desenvolvimento do Brasil e de reatar de umas relações melhores com Portugal, é um momento importante. Uma não apaga a outra, creio que uma até valoriza a outra e nós ficamos satisfeitos por isso", defendeu.

A sessão solene de boas-vindas a Lula da Silva tem início marcado para as 10:00 e contará com intervenções do presidente do Brasil e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

De seguida, está previsto um momento para apresentação de cumprimentos.

Estas informações foram transmitidas aos jornalistas pela deputada Maria da Luz Rosinha (PS) no final da reunião da conferência de líderes.

Já a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril vai arrancar às 11:30.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, Augusto Santos Silva endereçou um convite para que o Presidente brasileiro "possa assistir à sessão do 25 de Abril", mas "ainda não veio a resposta".

JF (FM/ARL/TZS/SMA) // JPS

Lusa/fim