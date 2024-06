De acordo com fonte oficial do partido, este órgão máximo entre convenções reúne-se no sábado para debater "os caminhos da construção de uma resposta política e social ao retrocesso conservador e ultraliberal, assim como o papel do Bloco como referência de uma esquerda moderna e unitária".

Os bloquistas vão também avaliar os resultados das eleições europeias do passado dia 09.

As principais conclusões serão apresentadas no domingo de manhã pela coordenadora do BE, Mariana Mortágua.

A última reunião deste órgão do BE realizou-se em abril para debater as prioridades para as eleições europeias de junho.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), com 99,91% dos votos contabilizados, o BE foi a quinta força política mais votada nas europeias, com 4,26 % dos votos, o equivalente a cerca de 168 mil votos.

Os bloquistas elegeram a cabeça de lista e antiga coordenadora, Catarina Martins, mas perderam a dupla representação que tinham conquistado nas europeias de 2019, com Marisa Matias e José Gusmão.

Esta reunião ocorre também depois de no final de maio o BE ter perdido a representação que tinha na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, eleições nas quais conquistou 1,41 % dos votos, correspondente a 1.912 boletins.

Em 2023, o partido obteve 3.036 votos (2,24%), regressando ao parlamento da Madeira com o deputado Roberto Almada, depois de em 2019 não ter elegido qualquer representação regional.

