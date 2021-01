A proposta saiu da reunião da Mesa Nacional do BE, reunida hoje, por videoconferência, para fazer uma análise dos resultados das eleições presidenciais de 24 de janeiro, em que Marisa Matias, a candidata apoiada pelos bloquistas, "ficou aquém" dos resultados que esperava.

Na conferência de imprensa, a coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou que o partido vai propor a apreciação parlamentar do último decreto com medidas para conter a crise social e económica causada pela pandemia de modo, mudar a lei no parlamento, e reforçar o apoio às populações.

E num momento em que se admite o prolongamento do ensino à distância, e o encerramento das escolas, "não é possível pedir às famílias que fiquem em casa quando isso sujeita um adulto ao corte de um terço do seu salário", disse Catarina Martins.

"É urgente reforçar o apoio aos pais e às mães de crianças até aos 12 anos, que tem que ser a 100%", insistiu a líder bloquista.

"Esse passo já foi dado no 'lay-off", mas, "numa crise prolongada" como a que se prevê, é preciso que "os pais que ficam em casa com os seus filhos tenham o apoio a 100%".

