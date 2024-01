Durante esta ação do Bloco de Esquerda (BE) foi pendurada no edifício, que é parte do Palácio Pombal, na Rua de O Século, em Lisboa, uma faixa onde se lê: "Aqui podia haver residências universitárias".

"Aquilo que o BE defende é que este edifício, como muitos outros nestas circunstâncias, possam transformar-se em residências universitárias. Esta transformação pode acontecer imediatamente, não tem de ser no futuro a longo prazo, pode acontecer no próximo ano letivo, desde que sejam feitas obras de recuperação", declarou Mariana Mortágua aos jornalistas.

A coordenadora do BE referiu que este "é um palácio com muita história", onde nasceu o Marquês de Pombal, e está dividido em três partes: uma parte de privados, "licenciada para hotel de luxo", outra da Câmara Municipal de Lisboa, e outra do Estado, do Instituto Politécnico de Lisboa, onde esteve instalada a Escola Superior de Dança.

Na parte que é do Estado, "já foi tentada uma venda para ser habitação de luxo várias vezes, e só não é habitação de luxo porque ainda não foi vendido", acrescentou.

Segundo Mariana Mortágua, a oferta do alojamento estudantil diminuiu no país em geral, "em Lisboa, por exemplo, o número de quartos disponíveis reduziu 60%", porque "as casas que eram destinadas a aluguer de quartos a estudantes estão neste momento a ser destinadas a alojamento local, a turismo de curto prazo, a turismo e a aluguer para nómadas digitais, ou foram vendidas para habitação de luxo".

A coordenadora acusou o Governo do PS de ter ajudado a este processo "com incentivos fiscais aos nómadas digitais, com incentivos à habitação de luxo, com incentivos a não residentes endinheirados que aqui vêm comprar casas e sem qualquer regra para o alojamento local", e de não dar resposta ao problema dos estudantes.

"E por isso estamos aqui hoje a apontar uma das soluções. Há edifícios públicos que podem ser reabilitados e reutilizados como residências estudantis. Estamos em frente a um", afirmou.

"Estamos a dar um exemplo concreto de um edifício público que pode em muito curto espaço de tempo ser transformado numa residência estudantil, ajudando a resolver o problema da habitação dos jovens nas grandes cidades", reforçou Mariana Mortágua.

