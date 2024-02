Mariana Mortágua esteve esta manhã a visitar a cantina da Escola Básica Pintora Maluda, em Lisboa, onde acabou por ser convidada para almoçar e experimentar a comida que todos os dias é servida aos alunos.

"Estamos aqui para alertar para estes dois elementos primordiais no acesso à educação: primeiro refeições escolares gratuitas em todas as escolas do país, seja qual for o escalão do abono da criança, para todas as crianças, e em segundo lugar, um cuidado muito especial com a qualidade desta alimentação", disse aos jornalistas.

Sobre esta proposta do BE da gratuitidade das refeições escolares, a líder bloquista explicou que, "se a educação é um serviço público que deve ser gratuito", tudo "o que faz parte da educação de uma criança, nomeadamente o acesso à alimentação, deve também ser gratuito".

"Neste momento, a gratuitidade existe apenas para alguns escalões, para os primeiros escalões do abono de família. O Bloco tem procurado alargar essa gratuitidade, nomeadamente no município de Lisboa, onde teve vereação", referiu.

Para Mortágua, "essa gratuitidade deve ser alargada a todo o país e independentemente do escalão do abono de família porque se entende que a escola tem que providenciar a principal refeição do dia".

"É muito importante que essa refeição tenha qualidade, para além de ser gratuita. Notamos que muitas vezes, não só porque os pais se preocupam, a primeira coisa que perguntam aos filhos quando voltam da escola é o que é comeste hoje, mas também porque muitas vezes o almoço é a principal refeição de muitas crianças com famílias que não podem garantir uma alimentação tão equilibrada fora das refeições escolares e sabemos como pesa a conta do supermercado, como pesou a inflação", explicou.

Segundo a líder do BE, Escola Básica Pintora Maluda é uma referência na questão da alimentação.

"A alimentação tem muita qualidade, pude comprovar isso mesmo, mas adapta-se também as crianças, às suas intolerâncias alimentares, às suas dietas particulares e consegue fazê-lo com mestria e os bons exemplos têm que ser também divulgados e por isso quisemos visitar esta escola", disse ainda.

JF // PC

Lusa/fim