Na abertura da interpelação ao Governo agendada pelo BE para hoje, Mariana Mortágua começou com uma crítica à ausência do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, tendo a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, explicado que o governante estava no Conselho de Ministros que hoje decorreu no Porto e que acontece sempre às quintas-feiras.

"De norte a sul do país, o Governo puxa as pontas da saúde, mas não consegue esconder que a manta é curta demais, e continua a encolher", criticou a deputada do BE, considerando que são os utentes do SNS quem mais sofre "porque o PS desistiu de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) geral, universal, gratuito".

A líder do BE dirigiu-se diretamente aos deputados do PS e perguntou: "há neste caos alguma herança de que se possam orgulhar?".

"A maioria absoluta do PS abandonou o SNS à porta das urgências. É tempo de o salvar", considerou.

A polémica em torno do caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital Santa Maria não ficou de fora da intervenção de Mariana Mortágua, criticando que, à situação difícil que se vive na saúde, se some "a desconfiança sobre um regime de exceções no acesso".

"A investigação determinará se a lei foi ou não cumprida e, neste momento, duas certezas importam. Se houve favorecimento, haverá responsabilização de quem o determinou e se o SNS é garantia de que a mesma qualidade, competência e investimento são igualmente acessíveis a todas as pessoas, pobres ou ricas, influentes ou não", disse.

Em representação da tutela, o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, garantiu hoje que o SNS "hoje faz mais atividade e está ao serviço dos portugueses", afirmando que já foi feito "um acordo para a atualização das grelhas salariais" dos médicos com um dos sindicatos representativos daqueles profissionais.

"Nós assumimos o compromisso de valorizar os profissionais de saúde. Está traduzido em três ideias muito simples: aumentar o número de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, valorizar as remunerações e as carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e melhorar as condições de trabalho, porque, melhorando as condições de trabalho, conseguimos reter profissionais, conseguimos atrair mais profissionais", salientou.

De acordo com Ricardo Mestre, o SNS "oferece hoje melhores condições salariais", promovendo "melhores condições de carreira aos vários profissionais".

"Este trabalho que tem sido feito ao longo dos anos permitiu várias medidas muito relevantes para o Serviço Nacional de Saúde", realçou.

JF/JML // PC

Lusa/fim