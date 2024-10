BE pede "polícia sintonizada com Estado de Direito" e alerta para estigmatização de pessoas racializadas

O líder parlamentar do BE pediu hoje uma "polícia sintonizada com o Estado de Direito" e alertou para uma "permanente estigmatização" de pessoas racializadas, afirmando que a ação policial "vezes demais, não trata os cidadãos da mesma forma".