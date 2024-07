Depois de terem preferido a candidata da Esquerda Europeia na terça-feira na votação para a presidência do Parlamento Europeu em vez de apoiar a reeleição de Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PPE), o Bloco de Esquerda e o PCP vão 'chumbar' a alemã.

O Chega terá o mesmo sentido de voto.

Como justificações para o voto contra, a eurodeputada bloquista Catarina Martins enumerou, em declarações aos jornalistas portugueses à margem da sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo, as "questões da guerra e da paz", destacando a "forma dúplice como apoia Israel, que está a cometer um genocídio em Gaza com dinheiro e armas que são também europeus".

"Mas também com um pacote de governação económica que promete no futuro mais austeridade para a Europa, menos capacidade para os serviços públicos ou um vergonhoso pacto das migrações", acrescentou.

Pelo PCP, João Oliveira assinalou a "objeção de fundo" ao "rumo que constitui a eleição" da alemã para se manter como líder do executivo comunitário, justificando com questões relacionadas com a paz e problemas económico-sociais e ambientais.

O eleito do Chega António Tânger Corrêa também rejeitou tal apoio: "Isso está fora de questão".

Ainda por decidir está o voto do PS. Escusando-se a falar pelos socialistas europeus, Marta Temido indicou sem precisar estarem ainda por esclarecer "dúvidas de detalhe de pontos colocados em cima da mesa" pelo grupo dos Socialistas e Democratas (S&D).

"Nós somos confiáveis em relação àquilo que assumimos como compromissos", os quais "não têm por base posições, mas conteúdos políticos e, portanto, [...] têm de ser respeitados", disse ainda, numa alusão ao acordo partidário alcançado entre o PPE, S&D e Liberais sobre os cargos de topo europeus.

Ao centro e direita, é consensual o apoio a Von der Leyen, com o eurodeputado da IL João Cotrim de Figueiredo a afirmar que, a seu ver, "o acordo está suficientemente equilibrado para poder merecer uma votação favorável".

O parlamentar liberal indicou que, por exemplo, a posição crítica da alemã sobre a presidência húngara da UE responde às suas "dúvidas" sobre salvaguarda do Estado de direito da União Europeia.

O eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho estimou uma vitória de Von der Leyen, uma vez que o "bom resultado" alcançado por Metsola "prova que é possível que as famílias europeias, mesmo quando divergem, conseguem encontrar consensos quando é necessário".

Também Ana Pedro, do CDS, disse esperar "um bom resultado", embora admitindo que "todos os votos contarão" e que, para tal, será necessário que "todas as forças políticas que estão neste acordo cumpram a sua parte do acordo".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai na quinta-feira 'lutar' por um segundo mandato à frente da instituição, necessitando de pelo menos 361 votos a favor dos eurodeputados para o conseguir.

A votação surge após a responsável se ter vindo a reunir com algumas bancadas parlamentares (como Socialistas, Liberais, Verdes e Conservadores) para apelar ao aval destes parlamentares para um novo mandato de cinco anos.

Hoje mesmo, os Europeus Conservadores e Reformistas colocaram-se ao lado da maioria da assembleia europeia no apoio à Ucrânia, procurando, assim, demarca-se do cordão sanitário à extrema-direita em vésperas da votação para a reeleição de Úrsula von der Leyen à frente da Comissão Europeia.

A primeira mulher na presidência da Comissão Europeia foi aprovada pelo Parlamento Europeu em julho de 2019 com 383 votos a favor, 327 contra e 22 abstenções, numa votação renhida.

ANE/PL // APN

Lusa/fim