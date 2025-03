"O Governo, em vez de reforçar aquela que é uma das maiores conquistas da democracia em Portugal, o que está a procurar fazer é, de facto, parti-la às postas e vendê-la aos privados", criticou a deputada do BE Marisa Matias, na Assembleia da República.

A deputada comentava uma notícia do Público de que o Governo pretende anunciar hoje, após reunião do Conselho de Ministros, a conversão em Parceria Público-Privada de cinco hospitais: Braga, Loures, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira e Garcia de Orta.

Marisa Matias defendeu que "desde que entrou em funções, e definiu o plano de emergência para a saúde, o que este Governo está a fazer é uma política de limitação do acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde".

"Este Governo não tem outra intenção que não seja fragilizar, e está a usar todo o tempo que tem disponível para, em vez de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, convertê-lo num negócio, num negócio para entregar aos privados", criticou.

Na ótica do BE, "os dados têm mostrado que a história das PPP em Portugal, na saúde, não foi de sucesso, pelo contrário".

"E, portanto, o Governo pode dizer o que quiser para justificar vender o SNS às postas. O que não consegue fazer-nos convencer é de que as parcerias público-privadas, porque os dados não demonstram, funcionam como uma melhoria dos serviços aos utentes", argumentou.

A bloquista insistiu que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, não tem condições para se manter no cargo, lembrando as conclusões do relatório preliminar da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), que analisou o impacto da greve dos técnicos de emergência no ano passado e concluiu que o INEM ficou impedido de definir serviços mínimos por não ter recebido atempadamente do Ministério da Saúde os pré-avisos dos sindicatos.

Pelo PCP, a líder parlamentar, Paula Santos, considerou que o atual Governo já não tem legitimidade para tomar decisões deste tipo, uma vez que o país vive um cenário de crise política, com eventuais eleições legislativas antecipadas e apelou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que "não permita a concretização desta medida".

Paula Santos argumentou que, se o Governo decidir avançar com estas PPP "à pressa" e "em cima da hora", revela que "o seu verdadeiro compromisso" não é com o SNS "mas sim com o favorecimento dos interesses dos grupos económicos".

"Porque o Governo toma esta medida de decisão para a criação das cinco parcerias público-privadas num quadro em que destabiliza sistematicamente o Serviço Nacional de Saúde, em que não resolve o problema dos profissionais de saúde, em que não faz o investimento que é necessário, quando houve também todo um conjunto alargado de demissões de cargos de gestão das unidades locais de saúde que tinham o objetivo muito concreto: desestruturar, destabilizar, para desmantelar e para justificar a privatização na saúde", sustentou.

A deputada comunista defendeu que as PPP "foram negativas para o país, para o interesse público, para os utentes e para os profissionais de saúde".

"Insistir numa solução que sabemos que não dá a resposta que é necessária e que só serve os interesses particulares, só revela, de facto, o compromisso do Governo com esses mesmos grupos económicos", insistiu.

