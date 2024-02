Mariana Mortágua visitou hoje o Liceu Camões, em Lisboa, tendo no final sido questionada pelos jornalistas sobre os protestos da PSP e da GNR, um dia depois de ter sido conhecido que os trabalhadores dos serviços de informações foram aumentados e tiveram uma revisão da carreira na mesma altura em que foi atribuído o suplemento de missão aos agentes da Polícia Judiciária.

"Este problema foi criado pelo Governo. A PSP, a GNR, as forças de segurança têm toda a razão nas suas reivindicações, quer as reivindicações salariais, de condições de trabalho, quer a reivindicação do subsídio de risco. O Governo criou uma discriminação, criou uma diferenciação e ignorou essas reivindicações ao longo de demasiado tempo e, por isso, o Governo tem a obrigação de responder a estas reivindicações que são justas", defendeu.

Para a líder do BE, "o Governo criou um problema" e por isso "tem a obrigação de o resolver".

Questionada sobre se tem havido tentativas de instrumentalização destas forças policiais, Mariana Mortágua lamentou a sua existência, mas ressalvou que "os próprios profissionais têm tido o cuidado de se afastar de qualquer tentativa de instrumentalização e de tentar passar uma mensagem sobre as suas reivindicações".

"Foi por isso que sempre disse que estas reivindicações têm toda a razão de ser e foi também por isso que disse que acho errado quando há ameaças ou avisos de atos de protesto que podem pôr em causa processos democráticos", reiterou.

Considerando que "as reivindicações são mais do que justas", a coordenadora bloquista sublinhou que "os partidos estão de acordo quanto à necessidade de equiparar os subsídios e quanto à necessidade de valorizar salários e carreiras".

"Foquemo-nos nas soluções e naquilo que é justo. Os polícias e a GNR têm toda a razão para se sentir indignados com a situação atual e, portanto, essa situação de discriminação tem de ser resolvida e é essa a nossa prioridade", disse.

Sobre as declarações do Presidente da República, que aconselhou as forças de segurança a não perderem o apoio dos portugueses, considerando ainda que a sua causa obteve já o apoio generalizado dos partidos, Mariana Mortágua insistiu que "o Governo tem responsabilidades nesta questão e que devia resolver o problema".

"Já vimos uma intervenção do Governo em gestão em diferentes áreas, com diferentes decisões foram tomadas ao longo dos últimos meses. O importante é resolver este problema", desafiou.

Se questão passa por compromissos eleitorais, de acordo com a líder bloquista, o partido "desde o início que assumiu compromissos que o subsídio de risco deve ser equiparado".

"E, já muito antes disso, em todos os orçamentos do Estado, tem apresentado propostas para valorizar as carreiras, para valorizar os salários e, portanto, parece-me que está do lado do Governo, que não só criou a discriminação como tem vindo a impedir que essas propostas sejam aprovadas e que essa valorização dos salários e das carreiras se faça", sublinhou.

JF // PC

Lusa/fim