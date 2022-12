"Por aquilo que vamos sabendo, do que se vai tornando público, perante este cenário de gravidade no SNS, o Governo parece estar a preparar-se para anunciar um enorme tapa buracos e nós sabemos que esses tapa buracos, nomeadamente de encerramentos faseados, intermitentes de urgências, começam como tapa buracos e acabam como encerramentos definitivos", afirmou, em declarações aos jornalistas no parlamento, o dirigente do BE Moisés Ferreira.

Para o bloquista, o Governo e o ministro da Saúde deviam esclarecer o porquê de pretenderem "fazer encerramentos, sejam eles faseados, intermitentes, temporários ou definitivos".

"Procuram encerrar estes serviços porque faltam profissionais. É essa a verdadeira razão. Se faltam profissionais e se esse é o verdadeiro problema, a solução não passará por contratar profissionais em vez de encerrar os serviços do SNS", questionou.

Criticando o silêncio do Governo sobre esta matéria, Moisés Ferreira deixou claro que o "Bloco de Esquerda não podia discordar mais tanto do encerramento definitivo como de soluções que não passam de meros tapa buracos para problemas que são bem mais estruturais e bem mais persistentes".

"Continua em cima da mesa uma proposta feita por uma comissão nomeada pelo Governo de encerramento de várias maternidades e de vários serviços de urgência neste país. O atual ministro da Saúde ainda não desmentiu essa proposta, ainda não colocou isso de parte, ainda não descansou os utentes", apontou.

Para o antigo deputado do BE "era importante que o ministro e o Governo anunciassem" quais as suas "reais intenções sobre ainda não terem posto de parte esta possibilidade de encerramento de vários serviços do SNS".

Hoje, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse não querer adiantar mais pormenores sobre o plano, remetendo para quinta-feira uma explicação mais aprofundada a ser dada pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas assegurou que o objetivo é, em alguns casos, agregar serviços de forma a garantir que as pessoas saibam onde procurar cuidados.

O PSD já hoje tinha acusado o Governo de "falta de planeamento e má gestão" e apelou a que o plano de reorganização das urgências seja apresentado com clareza e recorrendo a todos os meios no terreno, públicos e privados.

Na resposta, o PS anunciou que fez aprovar hoje, no parlamento, um conjunto de audições para preparar uma resposta estruturada sobre o funcionamento dos serviços de urgência e considerou "injustas" as críticas do PSD em matéria de saúde.

Na sexta-feira passada, Manuel Pizarro voltou a admitir que "nem tudo está a funcionar como devia" nas urgências do SNS e avançou que apresentaria esta semana um "plano de previsibilidade" com "respostas alternativas".

JF (SMA/GC/PFT) // JPS

Lusa/fim