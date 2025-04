"A habitação é a principal falha. O que o Governo fez ao longo deste ano foi agravar a crise na Habitação, retirando todas as pequenas medidas que havia para controlar a Habitação, nomeadamente aquelas que limitavam o Alojamento Local", defendeu Mariana Mortágua, à margem de uma visita a uma obra de requalificação de uma ilha no Porto, que está parada.

Segundo afirmou a líder do BE, Portugal atravessa a "maior crise na Habitação de que há memória" e o instituto que devia responder às pessoas não o faz: "O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) é uma instituição fantasma".

"Vivemos a maior crise de habitação de sempre e para a resolver precisamos de construção pública, reabilitação pública e, para isso, tem que haver um instituto chamado IRUH que responda às pessoas. Não se compreende [a falta de resposta] é o mesmo que no meio de uma crise de saúde o Serviço Nacional de Saúde (SNS) fechar as portas e não dar resposta a ninguém", apontou.

Confrontada com as mais recentes explicações do primeiro-ministro sobre um negócio da Spinumviva, empresa de que foi proprietário, com uma outra empresa de Braga, Mariana Mortágua respondeu que "não foram suficientes".

"Até agora as explicações não foram suficientes, este caso não vai desaparecer enquanto Luis Montenegro não explicar e isto não é responsabilidade de nenhum partido, é responsabilidade única e própria de Luis Montenegro", avisou.

