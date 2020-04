No final de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa - que hoje está a receber todos os partidos com assento parlamentar para uma ronda de audições sobre o calendário e plano de retoma devido à pandemia de covid-19 -- Catarina Martins registou duas preocupações dos bloquistas.

"A primeira é que esta reabertura, que vai ser faseada, continue a ter em conta todos os critérios de saúde pública", avisou.

De acordo com a líder do BE, "Portugal tem dado o exemplo na contenção desta epidemia", mas continua a haver "uma transmissão comunitária ativa".

"E, portanto, é preciso avaliar todos os passos de reabertura e manter as medidas de contenção necessárias para controlar este surto", defendeu.

