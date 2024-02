"Aquilo que queremos garantir é que o Bloco [de Esquerda] continuará a ser a mais firme oposição ao governo da direita. Seremos a mais firme oposição a um governo que tem aumentado a pobreza, que tem privilegiado interesses económicos, que tem batido recordes no número de nomeações e de distribuição de lugares e contamos com o BE/Açores para esta oposição e para manter a força do BE nos Açores", salientou.

Em declarações aos jornalistas na sede do BE em Lisboa, lembrou que o partido "não cumpriu o seu objetivo nestas eleições" regionais antecipadas por apenas ter conseguido eleger o deputado António Lima pelo círculo regional de compensação.

Em 2020, o BE tinha conseguido dois mandatos, um pelo círculo eleitoral de São Miguel e outro pelo círculo eleitoral regional de compensação, elegendo os deputados António Lima e Alexandra Manes, respetivamente.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu no domingo as eleições regionais dos Açores, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

