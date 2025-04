"Estas listas que hoje apresentamos são um reflexo da forma como queremos estar na política e como queremos fazer esta campanha. São listas de ativistas, representam as lutas mais importantes do país. Estão nestas listas ativistas pelo ambiente, pelo clima, estão aqui ativistas feministas, pela Palestina, ativistas laborais, está gente do movimento antirracista. Gente muito diferente que representa toda a diversidade que temos em Portugal, mas também a esperança que temos num país melhor, mais justo", afirmou Mariana Mortágua.

A bloquista falava aos jornalistas no Palácio da Justiça, em Lisboa, depois de ter entregado a lista do BE pelo círculo eleitoral da capital, encabeçada por si e que tem como número dois o atual líder parlamentar, Fabian Figueiredo, que também esteve presente.

Interrogada sobre se pretende aumentar a representação parlamentar atual, que é composta por cinco deputados, Mariana Mortágua respondeu que sim.

"Crescemos na última [eleição], queremos crescer mais nestas eleições. Sabemos que o mundo mudou muito desde a última campanha, sabemos como a eleição de [Donald] Trump mudou muita coisa, como a presença de 50 deputados do Chega na Assembleia da República mudou muita coisa, sabemos como o mundo hoje está mais exigente, a crise da habitação agravou-se, a crise dos salários agravou-se, a crise das desigualdades agravou-se", enumerou.

Lamentando que Portugal seja um país "que tem mais milionários e mais pobres", Mariana Mortágua alertou que "a crise da habitação não é alheia" ao resultado destas eleições.

"As respostas que temos que dar hoje são sempre mais exigentes e nós queremos estar à altura dessa exigência", considerou, apontando que o programa eleitoral do BE tem "propostas muito simples e muito determinadas para resolver a crise da habitação com tetos às rendas, para respeitar quem trabalha por turnos, garantindo tempo de descanso, salário e também para taxar as grandes fortunas" porque "o país não pode continuar nesta desigualdade".

A líder bloquista afirmou que o seu partido fará "uma campanha diferente", com o objetivo de "ouvir as pessoas porta a porta, casa a casa, pessoa a pessoa", para "ouvir os seus problemas e falar sobre aquilo que interessa".

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), dois pelo Porto (Marisa Matias e José Soeiro) e uma por Setúbal (Joana Mortágua), e foi a quinta força política mais votada com 4,36 % dos votos a nível nacional.

De acordo com o mapa calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), as candidaturas às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio devem ser apresentadas até ao 41.º dia anterior à data das eleições, ou seja, hoje, ao juiz presidente do tribunal da comarca com sede na capital do círculo eleitoral.

