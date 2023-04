"Temos, na verdade, um primeiro-ministro com muitas explicações para dar ao país, que gosta de aparecer sempre que faz anúncios, mas depois nunca aparece na hora de assumir as responsabilidades ou faz de conta que não sabia", afirmou Catarina Martins no decorrer de uma visita à zona histórica de Castelo Branco, por causa da política de habitação.

A líder do BE registou também as palavras proferidas hoje pelo Presidente da República.

"Disse [Marcelo Rebelo de Sousa] que um dos problemas é que não vale pedir eleições. É preciso apresentar alternativas. Um dos enormes problemas do governo português é o seu enorme desgaste, a sua falta de resposta", disse.

Durante a visita, a dirigente bloquista ouviu algumas preocupações de moradores e explicações sobre a situação atual do bairro do Castelo.

