Mariana Mortágua esteve esta manhã em Setúbal para denunciar o "mar de cimento" em que se transformou Troia, tendo sido questionada, a bordo do barco em que fez a viagem, sobre a polémica da noite anterior que envolveu um militante do BE ao dizer nas redes sociais que se preparava para anular os votos no Chega.

"Parecem-me declarações de aprendiz de Bolsonaro sobre supostas ilusões de condicionamentos que não existem", começou por responder.

De acordo com a líder bloquista, "houve um militante do Bloco de Esquerda que fez uma piada de mau gosto e, por isso, foi contactado imediatamente para apagar essa piada de mau gosto das redes sociais".

"Foi contactado e solicitado para que pudesse pedir dispensa da sua participação nas mesas de votos, coisa que acedeu. Esse pedido já foi feito, já foi respondido e o assunto está encerrado", enfatizou.

Mortágua rejeitou ainda que a ação do BE tenha decorrido da denúncia do presidente do Chega porque, segundo a líder bloquista, quando André Ventura prestou as suas declarações na véspera, "já o pedido de dispensa tinha sido feito".

O pedido já foi respondido e, portanto, esse elemento já não estará nas mesas eleitorais, assegurou ainda.

No domingo à noite, fonte oficial do BE já tinha, em declarações à Lusa, condenado a "piada de mau gosto" deste elemento que iria estar nas mesas de voto em Aveiro.

Esta resposta surgiu depois da denúncia feita na noite de domingo pelo presidente do Chega, André Ventura, que mostrou a publicação de uma pessoa que identificou como membro do BE, afirmando que se preparava para considerar nulos os votos no Chega e na AD.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

JF // PC

Lusa/fim