Na audição que decorre hoje na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, Luís Costa Ferreira foi questionado pela deputada do BE, Mariana Mortágua, sobre a forma como, em 2014, se calcularam as necessidades de capital do banco de transição que resultou do colapso do BES.

Luís Costa Ferreira confirmou que esteve numa reunião no Ministério das Finanças, com o vice-governador Pedro Duarte Neves, precisamente para informar o Governo sobre quais seriam as necessidades de capitalização do banco de transição, tendo Mariana Mortágua perguntado se "em nenhum momento informou o Governo que seria necessário um montante superior a 4,9 mil milhões".

"O montante que inicialmente estava estimado era de 500 milhões superior, mas não resultava de uma diferente valorização de ativos e passivos, resultava apenas de um 'buffer' adicional de capital para o Novo Banco", revelou.

Confrontado sobre se a resposta que obtiveram do Governo para esta almofada de 500 milhões de euros tinha sido negativa, Luís Costa Ferreira respondeu apenas: "a resposta deu origem a uma afetação de capital do Novo Banco de 4,9 mil milhões de euros".

JF/JE // MSF

Lusa/fim