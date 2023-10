A entrada forte dos bávaros nesta partida da oitava jornada foi materializada com os golos 'madrugadores' do francês Kingsley Coman, aos 11 minutos, e do inglês Harry Kane, aos 16, mas o Mainz (17.º e penúltimo classificado com apenas dois pontos) reagiu e reduziu a desvantagem antes do intervalo, graças ao francês Anthony Caci (43 minutos).

Aos 59, o médio Leon Goretzka fechou o resultado final, dando os três pontos ao Bayern Munique, 11 vezes campeão e detentor do título, que está no terceiro posto com 20 pontos, menos dois do que o líder Bayer Leverkusen e menos um do que o segundo classificado, o Estugarda, que também jogaram hoje.

Os 'farmacêuticos' ganharam ao Wolfsburgo (2-1), e o Estugarda venceu o Union Berlim (3-0), somando uma série de quatro e seis vitórias, respetivamente, na Bundesliga.

Numa primeira parte equilibrada, o neerlandês Jeremie Frimpong abriu a contagem aos 13 minutos para o Bayer Leverkusen, que jogava fora esta partida da oitava jornada, mas o francês Maxence Lacroix repôs a igualdade aos 41, sendo o espanhol Grimaldo (ex-Benfica) a decidir o jogo com um golo aos 62, após assistência de Frimpong.

Após esta vitória, o Bayer Leverkusen lidera o campeonato com 22 pontos, enquanto o Wolfsburgo, que contou com o avançado português Tiago Tomás a titular, mas que foi substituído ao intervalo, soma 12 pontos e está no nono posto da classificação.

Também o Estugarda mantém o forte desempenho esta época, somando a sexta vitória consecutiva frente ao Union Berlim, do defesa luso Diogo Leite, com golos de Guirassy (16), Silas (81) e Undav (88).

O Estugarda conta agora com 21 pontos, menos um do que o Bayer Leverkusen e mais um do que o Bayern Munique e o Borussia Dortmund, que na sexta-feira bateu o Werder Bremen (1-0), enquanto o Union Berlim - adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões - está em 14.º com apenas seis pontos.

O Leipzig (quinto com 17 pontos) ganhou fora ao Darmstadt (11.º com sete), por 3-1, com dois golos de Openda e um de Forsberg, enquanto Kempe marcou para os anfitriões.

Nos outros jogos, o Eintracht Frankfurt (sétimo com 13) levou a melhor sobre o Hoffenheim (sexto com 15), por 3-1, e o Friburgo (oitavo com 13) ganhou ao Bochum (16.º com quatro), por 2-1.

DN // JP

Lusa/Fim