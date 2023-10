Num comunicado no qual revela os primeiros 20 nomes do evento do próximo ano, a organização do SWR Barroselas Metalfest confirmou ainda as presenças de Bell Witch, Skitsystem, Sargeist, Lik, Diocletian, Vulture, Morte Incandescente, Fredag den 13e, Schizophrenia, Vircolac, Necrobode, Child, Toxikull, Systemik Violence, Els focs negres, Disgrace and terror e Nukke.

De acordo com a organização do festival, os canadianos Blasphemy vão fazer a sua estreia em Portugal com a atuação em Barroselas, 40 anos depois da fundação da banda de "Fallen Angel of Doom".

Já os alemães Tankard voltam a Portugal oito anos depois da última atuação.

O cartaz da edição do próximo ano inclui também os norte-americanos Bell Witch, de Dylan Desmond e Jesse Shreibman, que lançaram este ano o disco "Future's Shadow Part 1: The Clandestine Gate", o primeiro de uma trilogia, composto por um só tema de 83 minutos.

Em Barroselas vão estar ainda os suecos Skitsystem, que não lançam material novo desde 2006, os finlandeses Sargeist, que viram a sua atuação este ano adiada para 2024, e os neozelandeses Diocletian, que estiveram no cartaz de 2020, que acabou por não acontecer devido à pandemia de covid-19.

Os bilhetes para o Barroselas Metalfest já estão à venda, num pacote que inclui bilhete, t-shirt especial, caneca e saco, por 85 euros mais taxas.

