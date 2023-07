A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) monitoriza 75 albufeiras e segundo os dados atualizados na semana passada a maior parte delas (40) estavam com uma capacidade entre os 81 e os 100%. No panorama da retenção de água sobressaem no entanto três, com menos de 20% de água: Bravura (12%), no concelho de Lagos, Campilhas (10%), em Santiago do Cacém, e a pior, Monte da Rocha a 09% da capacidade.

Construída para abastecimento humano e rega, Monte da Rocha nem chegou este ano a disponibilizar água para rega, tal a pouca água que armazenou, destinada apenas a servir os concelhos de Castro Verde, Ourique, Almodôvar, Mértola e Odemira, que num total têm mais de 50 mil habitantes.

Em fevereiro deste ano foi publicado o concurso para a obra que fará chegar a água de Alqueva a Monte da Rocha, prevista para 2025. Mas Manuel Caetano não acredita.

Reservado, Manuel Caetano escuta mais do que fala. É o dono do Restaurante a Rocha, mesmo em frente da barragem, há 42 anos. E socorrendo-se de uma boa memória afirma: "A última vez que a vi cheia foi em 2013, daí para cá tem sido sempre a descer.

Aquele que já foi um grande reservatório de água trazida pelo rio Sado, para rega e para as pessoas de cinco concelhos, tem agora pequenos lagos no centro, longe de um parque de campismo que já teve desportos náuticos na "ementa", e longe da aldeia de Chada Velha, que "ficava um ilhéu quando a barragem enchia", recorda, por seu lado, Adílio Guerreiro, agricultor e trabalhador da Câmara de Ourique.

Parece difícil que aqueles pequenos lagos dispersos forneçam água a cinco concelhos mas Manuel Caetano, anos a olhar a barragem, garante que água não faltará nos próximos anos. E Ilídio Martins, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (Alto Sado é outro nome para Monte da Rocha), com base em dados técnicos, afiança o mesmo.

A associação é a entidade gestora da barragem e segundo o seu presidente a água não faltará.

"Temos reserva para mais um ano, mas esperamos que aquela reserva que lá está seja acrescida com alguma chuva e que haja precipitação no próximo inverno, porque seria muito mau se isso não acontecesse", diz à Lusa.

Para já, Monte da Rocha nem parece uma barragem. A erva cresce e seca nas paredes e no leito e onde devia estar água crescem os juncos, as estevas, as urzes, as silvas e pelo menos um pequeno pinheiro já lá está, sinal de que há muito a água não cobre o terreno.

As marcas da água são visíveis nas margens, algumas com datas que Manuel Caetano sabe de cor.

Sentado na esplanada do restaurante, o calor que fica pela tarde e que o espelho de água já não ameniza, Manuel Caetano diz que ainda há quem vá por lá à pesca, mas agora já ninguém leva barcos. "Agora já não dá gosto nenhum".

Manuel Caetano fala dos tempos que viveu fora dali, por Lisboa, mas recorda sobretudo os últimos 42 anos, quando a barragem era um local de turismo, quando a estrada principal para o Algarve ali passava à porta, o restaurante sempre cheio, os carros e os autocarros estacionados a toda a volta. "Nesse tempo estávamos abertos noite e dia, nem podíamos fechar".

Na tarde de calor só Adílio Guerreiro ali parou. Também ele andou por Lisboa mas também ele regressou a onde nasceu, a Monte da Rocha, para criar ovelhas e viver muito mais feliz, longe da confusão da cidade.

Só lamenta que a água da barragem tenha ido recuando assim e levado com ela a vida de outrora. "Infelizmente temos este azar da natureza", diz.

Azar da natureza também para parte dos 450 elementos da Associação de Regantes, que não têm água para regar. "Somos uma das poucas associações do país que não pode regar devido à falta de água", lamenta Ilídio Martins.

A associação abrange os concelhos de Santiago do Cacém, Odemira e Ourique, mas Ourique praticamente não tem água para regar e parte de Santiago também não.

A associação gere cinco albufeiras, duas das três que estão "no vermelho", Campilhas além de Monte da Rocha. Campilhas encheu pela última vez em 2013 e a água deste ano é apenas para rega de emergência e para dar de beber aos animais. E soluções para Campilhas, para já, dependem dos céus.

Monte da Rocha é ainda assim diferente. Ilídio Martins afirma que tem apenas 9,5 milhões e metros cúbicos de água, que este ano nem sequer abriu para a agricultura, mas que decorre o concurso público para a execução da obra e que dentro de dois anos a água de Alqueva pode chegar ali. E compor o "azar da natureza".

