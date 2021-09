Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa sublinhou que na próxima semana deverá ser alcançada a meta de 85% da população vacinada contra a covid-19, pelo que é possível entrar, a partir de outubro, na terceira fase do plano de desconfinamento anunciado no final de julho.

Em 29 de julho, o Governo anunciou que os espaços de diversão noturna poderiam reabrir em outubro, quando as autoridades previam que 85% da população estivesse com a vacinação completa contra a covid-19.

