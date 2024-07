"Apesar de uma campanha de segunda volta marcada por alianças contranatura - que procuraram de todas as maneiras impedir os franceses de escolher livremente uma política diferente - a União Nacional (Rassemblement National, em francês) realizou hoje o avanço mais importante de toda a sua história", declarou Jordan Bardella no pavilhão de Chesnaye du Roi, no sudeste de Paris, onde está a decorrer a noite eleitoral do partido.

Para o líder da União Nacional, "a aliança da desonra e os arranjos eleitorais perigosos negociados por Emmanuel Macron e Gabriel Attal com as formações de extrema-esquerda impedem os franceses de uma política de recuperação nacional".

"Esta noite, os acordos eleitorais atiraram a França para os braços da extrema-esquerda de Jean-Luc Mélenchon", afirmou Jordan Bardella, perante os apupos dos militantes da União Nacional, acrescentando que o facto de a União Nacional ter ganho a primeira volta e duplicado o seu número de deputados são "elementos constitutivos de uma vitória amanhã".

"Tendo em conta a política que vai ser aplicada nos próximos meses, e que não vai responder a nenhuma das preocupações dos franceses, a União Nacional incarna a única alternância perante o partido único", afirmou.

