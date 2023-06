Barco que naufragou no Mediterrâneo tinha 350 paquistaneses a bordo - Governo

Cerca de 350 paquistaneses estavam no barco de pesca sobrelotado com migrantes que naufragou na Grécia na semana passada, e muitos destes foram dados como desaparecidos, afirmou hoje o ministro do Interior do Paquistão.