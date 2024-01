"O Barclays eliminou cerca de 5.000 postos de trabalho em todo o mundo em 2023 no quadro do seu programa (...) concebido para simplificar e remodelar a atividade, melhorar o serviço e proporcionar rendimentos mais elevados", disse um porta-voz do banco à AFP, confirmando informações que surgiram na imprensa na segunda-feira à noite.

A eliminação de empregos resultou de uma combinação de despedimentos e vagas não preenchidas após um congelamento de contratações a meio do ano passado, segundo a Sky News.

O grupo, que empregava em 2022 perto de 84.000 pessoas em 41 países, defende que está a criar "capacidade para recrutar em atividades chave".

Os cortes no emprego foram mais elevados do que o esperado, dado que a imprensa britânica especulava em novembro passado sobre a eliminação de 2.000 empregos no âmbito da campanha destinada a poupar cerca de mil milhões de libras (cerca de 1.163 milhões de euros).

O banco disse em outubro que tinha registado uma queda acentuada nos seus lucros no terceiro trimestre, principalmente devido a um aumento nas depreciações de créditos e custos demasiado elevados.

