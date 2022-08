O cartaz das festas conta ainda com concertos de Noble, Lucas & Matheus Jr., Trapos & Farrapos, entre outros projetos, num programa que inclui animação de rua e espetáculos de DJ, referiu a autarquia de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

A edição deste ano conta com mais um dia de festa e alteração das datas para agosto (a Poiartes decorria em setembro), servindo "de teste ao novo modelo de organização das festas do concelho, juntando a Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia Poiartes com as festas em honra da padroeira do concelho", explicou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Pretende-se criar um único evento com as duas iniciativas, sem desvirtuar as especificidades e tradições de cada uma delas, mas conferindo-lhes uma maior abrangência e propocionando-lhes mais visibilidade e mais impacto", frisou.

"Depois de dois anos em que as restrições sanitárias impuseram cortes e condicionalismos de variadíssima ordem e que afetaram ambos os eventos, considerámos que seria a altura ideal para implementar mudanças e um novo modelo e, desta forma, ir também ao encontro de muitas vontades que nos foram sendo manifestadas e que nos pediam que juntássemos os dois eventos num só", afirmou o presidente da Câmara, João Miguel Henriques, citado na nota de imprensa.

O programa reúne "nomes bem sonantes do panorama musical nacional, dos mais variados géneros e gostos artísticos, procurando agradar aos diferentes públicos dos vários escalões etários", destacou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na Poiartes, estão previstos 160 expositores divididos pelos vários setores do certame.

A abertura oficial das festas está marcada para as 18:00, de quinta-feira, numa cerimónia para a qual está prevista a presença do secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, que irá também inaugurar, antes, o Capril da Serra, infraestrutura associada ao projeto de cabras sapadoras no concelho.

