Pouco passava das 19:15 quando Bárbara Bandeira subiu ao palco, onde atuou durante cerca de 20 minutos, presenteado o público com cinco temas.

Pelo meio, partilhou com os presentes que aguarda ansiosa a subida em palco da banda liderada por Chris Martin, prometendo passar para o lado do público.

A "corrida" ao Estádio Cidade de Coimbra começou há várias horas, com inúmeros fãs dos Coldplay a posicionarem-se para entrarem rapidamente, mal os portões abrissem.

Tal acabou por acontecer por volta das 17:45, 45 minutos depois do que estava previsto.

Com alguma confusão à mistura, o público foi entrando manifestando algum descontentamento, por nem todos respeitarem as filas e tentarem entrar antes da sua vez.

Os seguranças não tinham mãos a medir perante o "mar" de gente, chegando a pedir que coordenassem a fila enquanto bons cidadãos.

Os equipamentos de verificação de bilhetes também não pareciam estar a "colaborar", sendo necessário duas ou três tentativas para validar os ingressos.

Depois de Bárbara Bandeira, está prevista a subida ao palco da banda britânica Griff.

Até lá, o público vai-se mantendo animado, fazendo a onda.

O Estádio Cidade de Coimbra acolhe hoje, quinta-feira, sábado e domingo, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A passagem pela cidade conimbricense marca o início da Music of the Spheres World Tour, que segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido (em Manchester e Cardiff).

