Bandeiras vermelhas nas praias de Quarteira e Vilamoura por possível contaminação com águas residuais

As bandeiras vermelhas estão içadas desde hoje de manhã nas praias de Quarteira e de Vilamoura, no Algarve, devido a uma possível contaminação com águas residuais na Marina de Vilamoura, revelou hoje fonte da Capitania do Porto de Faro.