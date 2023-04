Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, referiu que a banda de Coimbra atua no dia 10 de junho.

"No primeiro dia, 09 de junho, à semelhança das edições anteriores, o programa será dedicado ao público mais jovem com bandas e grupos cujos elementos têm origens no concelho [Proença-a-Nova]".

Segundo a autarquia, no dia 09 realiza-se também a 'Masterclass' da Ginástica Sénior que marca o encerramento das aulas antes da pausa de verão.

"Tunas, fado e animação circense são outras das propostas cujo cartaz completo será divulgado brevemente", referiu a Câmara Municipal.

A edição de 2023 da Festa do Município realiza-se no Parque Urbano Comendador João Martins.

A Câmara de Proença-a-Nova tem abertas as inscrições até ao dia 30, para associações, produtores e artesãos que pretendam participar neste evento anual.

As inscrições podem ser formalizadas por 'email' para eventos@cm-proencanova.pt, no Posto de Turismo ou na receção da Câmara Municipal.

A Festa do Município é o evento principal do calendário anual do município e nesta edição comemora o Ano Municipal das Artes.

"Além do habitual programa musical, estão previstas iniciativas de artes plásticas, artes performativas, moda, entre outras artes", salientou o município.

