De acordo com comunicado hoje divulgado, os concertos nos coliseus acontecem no dia 31 de outubro, no Porto, e no dia seguinte, em Lisboa, com "um alinhamento que remontará às suas origens ('Anno Satanae'/'Under the Moonspell') sendo o resto dos temas escolhidos pelos fãs, em regime 'by request' [por pedido], através da votação nas redes sociais da banda".

Os coliseus vão ainda ter patente uma exposição de "30 objetos icónicos, pertencentes à coleção privada da banda, que poderá ser visitada no dia dos concertos".

Segundo a página da banda, a digressão "The Greater Tour" vai arrancar em 10 de maio, na Roménia, e inclui oito concertos também na Bulgária, na Turquia e na Grécia.

Adicionalmente, a banda é cabeça de cartaz de uma digressão que, entre setembro e outubro, a vai dar 18 concertos pela Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Hungria, Áustria, Polónia e Países Baixos, com My Dying Bride, Borknagar, Wolfheart e Hinayana.

Os Moonspell fazem também parte do cartaz do Hellfest, que vai acontecer em França, em junho.

Em fevereiro, têm marcada passagem pelo Reino Unido, numa série de sete datas com Paradise Lost.

"Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o 'top of mind' do Heavy Metal nacional mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo Português na História mundial do Heavy Metal", indicou o comunicado, que recordou o meio milhão de discos vendidos pela banda.

Os bilhetes para os coliseus custam 30 euros e serão colocados à venda na quinta-feira.

