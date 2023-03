Em comunicado, o ministério referiu o acordo foi assinado na terça-feira em Doha entre o ministro das Finanças, Ilídio Té, e o vice-presidente do BEI, Thomas Ostros, e tem um valor de 35 milhões de euros e vai financiar a construção de 65 quilómetros daquela estrada.

A construção daquele troço rodoviário, com cerca de 115 quilómetros, tem um custo total de 92,4 milhões de euros, "sendo parte substancial daquele financiamento assegurado pelo Banco Mundial a título de donativo, num valor de 66,38 milhões de euros", salienta-se no comunicado.

A estrada entre Safim e Mpack é parte do projeto do Corredor Costeiro Transafricano, que liga Dacar, no Senegal, a Lagos, na Nigéria.

O Ministério das Finanças acrescentou que aquela via rodoviária é "estratégica" para a Guiné-Bissau, porque liga o país aos mercados externos à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

