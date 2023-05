"O estabelecimento deste museu envolveu pesquisa, recolha de informação e troca de experiência junto de entidades nacionais e internacionais, que culminou com a produção de documentos, recolha de imagem e objetos de percurso histórico das atividades do banco", declarou Rogério Zandamela, durante a cerimónia de inauguração.

Além de todos os tipos de moedas que já foram usadas em Moçambique, desde o tempo colonial, o espólio do museu é composto por quadros de diversos artistas, com destaque para algumas obras do histórico artista plástico moçambicano Malangatana.

"O museu compreende cinco áreas temáticas, que proporcionam uma visão histórica, técnico-científica e artísticas do nosso país", explicou Rogério Zandamela.

A inauguração do Museu do Banco de Moçambique coincidiu com a celebração do quadragésimo oitavo aniversário da instituição, efeméride que hoje se assinala.

