No despacho que extingue a comissão liquidatária, Rogério Zandamela notifica a presidente do órgão, Luzidia Maurício, a concluir o processo no prazo de 60 dias, acrescenta o comunicado do banco central moçambicano.

Em 11 de novembro de 2016, o Banco de Moçambique determinou a liquidação do Nosso Banco, anunciando, na altura, que "não foi possível a recuperação da situação financeira e prudencial deficitária" da instituição.