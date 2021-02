O anúncio foi hoje feito pelo presidente da instituição, Richard Lackey, à saída de uma audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço.

O responsável disse que a instituição vai continuar a ajudar Angola no aumento da produção de alimentos e crescimento dos pequenos agricultores, por via de financiamentos.

"O Presidente angolano está a ser bem referenciado a nível do mundo", referiu Lackey, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, destacando o desenvolvimento registado por Angola nos últimos anos no domínio agroindustrial.

Segundo o presidente do BAM, os investimentos da instituição bancária em Angola poderão atingir nos próximos anos até dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros), nos domínios do aumento da produção de alimentos e apoio aos pequenos agricultores, com vista a garantir a segurança alimentar no país.

