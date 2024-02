"No dia 30 de janeiro de 2024 o BAD lançou uma transação de capital híbrido com um cupão de 5,75% até agosto de 2034", angariando o interesse de mais de 275 investidores, que colocaram ordens no valor de 6 mil milhões de dólares, cerca de 5,5 mil milhões de euros, lê-se num comunicado da instituição multiteral de desenvolvimento, sediada em Abidjan.

No comunicado de imprensa, o BAD diz que esta "transação histórica e pioneira" de quase 695 milhões de euros foi maioritariamente financiada por fundos especializados e de risco, com mais de metade do total, seguido de gestores de ativos e bancos centrais e instituições oficiais.

"A iniciativa foi recebida com entusiasmo no mercado por uma grande base de investidores", comentou a vice-presidente e diretora financeira, Hassatou N'Sele, acrescentando que "abre caminho para o BAD e outras bancos multilaterais de desenvolvimento com rating AAA alavancarem ainda mais o seu capital de base para aumentar o apoio a África e ao mundo em desenvolvimento, que enfrenta múltiplas crises e desafios de desenvolvimento a longo prazo, num contexto de de recursos limitados".

A transação de segunda-feira marca uma década de emissão de títulos na área do ambiente, social e de governação, conhecida pela sigla em inglês ESG, que é cada vez mais importante num contexto de necessidade de adaptação e mitigação às alterações climáticas.

"Os títulos serão emitidos num formato de Obrigação Sustentável, ao abrigo do Quadro de Obrigações Sustentáveis 2023 do Banco e serão alavancadas através de novas obrigações verdes ou sociais", o que permitirá garantir "uma capacidade de empréstimo adicional para financiar projetos ambientais e/ou sociais", aponta-se ainda no comunicado.

