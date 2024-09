O anterior balanço das autoridades libanesas tinha dado conta de três mortos.

Um ataque israelita na aldeia de Joun, na montanha Chouf, a sul de Beirute, matou quatro pessoas, informaram as autoridades libanesas, que referiram ainda um outro ataque em Maaysara, uma aldeia xiita na montanha predominantemente cristã a norte de Beirute, onde morreram mais três pessoas.

Os ataques em três localidades do sul do Líbano fizeram ainda oito mortos e dezenas de feridos.

Um residente da aldeia de Maaysara disse à agência noticiosa francesa AFP que uma casa e um café foram destruídos nesta localidade a cerca de 30 quilómetros de Beirute.

O Exército israelita informou hoje que estava a realizar ataques de "grande escala" no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, bastiões do movimento xiita Hezbollah.

Os ataques ocorreram algumas horas depois de o Exército israelita ter anunciado a interceção de um míssil disparado contra Telavive pelo movimento islamita libanês Hezbollah.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva israelita em Gaza que se seguiu ao ataque do grupo palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023.

As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo recear o alastramento do conflito.

Um ataque na segunda-feira matou mais de 500 pessoas no Líbano, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.

