O saldo positivo da balança de transações correntes de 72,3 mil milhões de euros (ME) representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos países da área do euro entre outubro e dezembro, tendo recuado face ao excedente de 74,8% apresentado no terceiro trimestre de 2023.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (EU), no conjunto dos 27 Estados-membros, o saldo da balança comercial de bens foi, nos últimos três meses de 2023, de 107,9 mil ME (2,5% do PIB), um crescimento quer homólogo (24,3 mil ME no quatro trimestre de 2022), quer na comparação em cadeia (86,2 mil ME entre julho e setembro de 2023).

Considerando os principais parceiros da UE, os maiores excedentes foram registados nas transações da UE com o Reino Unido (62,3 mil ME), a Suíça (26,5 mil ME), os Estados Unidos (23,0 mil ME), o Canadá (9,9 mil ME) e o Brasil (9,1 mil ME), tendo-se verificado défices com a China (-32,1 mil ME) e a Índia (-800 ME).

