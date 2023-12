De acordo com a primeira estimativa do serviço estatístico da União Europeia (UE), na zona euro, as importações do resto do mundo recuaram 16,3% para os 235,8 mil milhões de euros, face a outubro de 2022.

Por seu lado, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo tiveram, em outubro, um abrandamento homólogo de 2,4%, para os 246,9 mil milhões de euros.

Na UE, o saldo da balança comercial de bens registou um excedente de 9,4 mil milhões de euros, contra o défice de 39,5 mil milhões de euros em outubro de 2022.

As exportações do conjunto dos 27 Estados-membros recuaram, em outubro, 1,4% para os 222,7 mil milhões de euros e as importações baixaram 19,6%, para os 213,3 mil milhões de euros.

IG // JNM

Lusa/fim