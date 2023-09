Baku manda prender o antigo dirigente arménio do Nagorno-Karabakh

Baku, 28 set 2023 (Lusa) -- As autoridades do Azerbaijão detiveram o antigo dirigente do Nagorno-Karabakh, Samvel Shakhramanyan, noticiou hoje a Associated Press (AP) com base em informações de fontes oficiais.