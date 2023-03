Na nota, avança-se que o Documento de Estratégia do País (CSP, na sigla inglesa) foi apresentado por uma equipa do BAD ao ministro da Economia e Finanças moçambicano, Max Tonela, na última semana, em Maputo.

O documento ainda terá de ser aprovado pelo conselho de administração daquele organismo e trata-se de "um instrumento importante para mobilizar recursos".

O BAD adianta que os recursos a angariar no quadro do CSP serão usados no apoio a projetos na agricultura, saúde, educação, água, energia e infraestrutura.

A diretora do Departamento de Agricultura, Finanças e Desenvolvimento Rural do BAD, Atsuko Toda, citada no comunicado, defendeu a "importância da transformação agrícola moçambicana, para a redução da pobreza e a desigualdade, de forma eficaz e sustentável".

Em Maputo, além de membros do Governo, a equipa do BAD reuniu-se com o setor privado e parceiros de cooperação de Moçambique.

"O banco reconhece que o envolvimento dos parceiros de desenvolvimento e do setor privado servirão como a base do futuro envolvimento entre estes agentes chave em projetos de investimento principalmente na agricultura, bem como na saúde, educação, água, energia e infraestrutura", refere-se na nota.

???????

PMA // VM

Lusa/Fim