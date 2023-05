"Vamos apresentar mais uma vez um grande arraial, uma festa, que este ano [se] estica para quase quatro dias", salientou Diogo Freitas, da organização, em declarações aos jornalistas à margem da assinatura de um protocolo de colaboração com a Câmara do Funchal.

No dia 27 de maio, sábado, as portas do Complexo Balnear da Barreirinha, gerido pela empresa municipal Frente Mar, abrem às 15:30 e a festa estende-se até de madrugada, com a atuação da DJ King Kami às 00:00.

Nesse dia, sobem ao palco Flor, Verde Prato, B Fachada, Yuri da Cunha, Susobrino e Conferência Inferno.

"Vamos ter um pouco de todos os géneros para fazer um bom arraial", afirmou Diogo Freitas.

O empresário realçou que a edição deste ano começa a 25 de maio com duas iniciativas na Capela da Boa Viagem, na zona velha da cidade, seguindo-se um arraial com espetada e DJ no Café do Museu.

Já na sexta-feira, 26 de maio, há uma prova de vinhos na 'Madeira Wine Lodges' e concertos no Barreirinha Bar Café.

O evento termina no domingo, dia 28, com o 'brunch' "Salva Vidas" no hotel Pestana CR7 para "relaxar e tirar a pressão dos dias anteriores".

"Aquilo que nós queremos sempre é fazer uma festa, não é um festival, é uma festa, é um arraial, é o espírito madeirense transformado em evento cultural", sublinhou Diogo Freitas.

"Nós começámos em 2014 a primeira edição. Creio que tivemos ao todo cerca de 200 pessoas nessa primeira edição. Desde então, temos vindo a crescer e temos uma lotação de 800 pessoas", referiu.

O Aleste, cujos bilhetes custam 20 euros, é um festival/arraial de praia com cartaz de música alternativa e realiza-se habitualmente em maio.

O evento é apoiado com 13 mil euros do orçamento da Câmara Municipal do Funchal, um aumento de 8% face ao ano passado, conforme salientou o presidente da autarquia, Pedro Calado.

"Há uma descentralização, há um reforço de apoio na atividade cultural, musical; tem também a sua componente gastronómica do arraial, com comidas tradicionais da Madeira", destacou o autarca.

TFS // MAG

Lusa/Fim