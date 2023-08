De acordo com uma nota de imprensa do grupo SATA, o reforço da operação da companhia aérea Azores Airlines na cidade do Porto decorrerá "a partir do próximo inverno" IATA (que se inicia em outubro e decorre até março de 2024).

A empresa adianta, no comunicado enviado à agência Lusa, que vai proceder à "estreia de seis voos internacionais 'multi-leg' (via Açores) entre a cidade do Porto e as cidades norte americanas de Boston, Nova Iorque (JFK) e Toronto (Canadá) e o reforço da operação aérea direta para os Açores (ilhas Terceira e São Miguel) com a oferta de 30 voos semanais, o que representará um acréscimo de 24%, quando comparado com período homólogo de 2022".

"A partir do verão IATA 2024 (de março a outubro 2024) a aposta volta a ser reforçada, com a operação a chegar aos 42 voos semanais entre o Porto e os Açores (Terceira e São Miguel) mais seis voos internacionais diretos semanais ('non-stop') entre o Porto e a América do Norte (Nova Iorque - JFK, Boston e Toronto) e vice-versa. Esta oferta representará um reforço de 36% em relação ao verão de 2023", acrescenta.

Com esta aposta, a companhia aérea assume que "quer continuar a consolidar a operação aérea direta entre a cidade do Porto e o arquipélago dos Açores".

Ao mesmo tempo, a Azores Airlines "pretende potenciar a oferta no Porto e no destino América do Norte, um mercado para o qual voa há mais de duas décadas e que agora afirma como uma alternativa cómoda para quem procura viajar entre o continente norte-americano e o continente europeu".

A Azores Airlines é uma companhia aérea que pertence ao grupo SATA e cuja atividade consiste em transporte aéreo regular de e para o arquipélago dos Açores.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

Opera uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde.

