Segundo a companhia de aviação dos Açores, estas três operações aéreas foram iniciadas em abril (Montreal) e em junho (Milão e Faro) e vão passar a realizar-se também entre 27 de outubro e 29 de março.

A SATA justifica, em comunicado de imprensa, que o seu alargamento ao ano inteiro "possibilita a consolidação da presença da Azores Airlines em mercados com grande potencial de crescimento", oferece aos viajantes a possibilidade de conhecerem os Açores "fora da época alta" e concorre para "atenuar a sazonalidade do destino".

"Paralelamente, estas ligações da Azores Airlines afirmam-se, ano após ano, como possibilidades cómodas para quem deseja viajar entre a Europa e a América do Norte, mediante uma paragem nos Açores. Esta complementaridade oferecida pela conectividade das rotas permite aumentar o potencial da exploração dos voos ponto a ponto e estabilizar a procura turística ao longo de todo o ano", lê-se ainda na nota de imprensa.

A partir de 27 de outubro, as ligações entre Montreal e Ponta Delgada passam a ser operadas duas vezes por semana, à segunda e ao sábado.

As ligações diretas entre Faro e Ponta Delgada realizam-se à quinta e ao domingo e os voos entre Ponta Delgada e Milão são realizados, semanalmente, à segunda-feira.

A SATA explica ainda que a promoção destas rotas, junto de operadores turísticos e agentes locais, foi realizada ao longo do verão, em parceria com operadores locais e através da realização de visitas de familiarização do destino Açores, que trouxeram ao arquipélago açoriano "agentes de viagens, jornalistas especializados e influenciadores digitais provenientes dos referidos mercados emissores".

A programação para o inverno IATA, incluindo os novos voos agora anunciados, já está disponível nos sistemas de reservas, podendo as viagens ser adquiridas nos pontos de venda da companhia aérea ou através de agências de viagens.

APE // MCL

Lusa/fim