"De acordo com o pacto de cooperação no domínio militar entre o Azerbaijão e a Turquia, estão a ser realizados exercícios conjuntos", afirmou o ministério azeri.

Milhões de azeris vivem no norte do Irão, o triplo da população do Azerbaijão, por isso Teerão teme a possibilidade do surgimento de um movimento separatista, o que aumenta as tensões com o país vizinho.

As manobras militares entre Azerbaijão e Turquia abrangem a capital do Azerbaijão, Baku, bem como três regiões de fronteira com o Irão.

Os Exércitos estão a treinar o uso de artilharia, aviação e outras formas de combate. Além disso, são testados a construção de pontes flutuantes e o pouso na retaguarda inimiga.

No mês passado, o Azerbaijão já havia realizado exercícios militares na fronteira com o Irão para testar a interação de vários tipos de tropas. O Ministério da Defesa do Azerbaijão enfatizou que as manobras foram realizadas de acordo com o programa de preparação militar para este ano.

O Irão também realizou exercícios militares perto do Azerbaijão, enquanto as autoridades dos dois países trocavam acusações de atividades terroristas e sabotagem.

Em 01 de novembro, o Serviço de Segurança do Azerbaijão anunciou que tinha desmantelado um grupo armado ilegal organizado e controlado pelos serviços de informação iranianos.

Já o Irão implicou Baku no ataque terrorista em Shiraz, que matou 15 pessoas, acusações que o Azerbaijão negou veementemente.

CSR // APN

Lusa/Fim