Ao longo dos cinco dias do festival, cineastas, atores, animadores, estudantes de cinema e comunicação são convidados a fazer parte de uma equipa de cinema inesperada e a produzir um filme para o grande ecrã dos cinemas, no âmbito de um 'workshop' intitulado "Maratona Filmar | Animar".

"Serão dias de filmar ficção, obras experimentais e documentais, será tempo de experimentar todas as técnicas do cinema de animação, do desenho à Inteligência artificial", refere uma nota da organização, adiantando que a maratona constitui "um desafio e uma oportunidade, um debate de ideias e uma experiência profissional e multinacional".

Os filmes, sem limite de tempo, serão produzidos por equipas onde se misturam todas as nacionalidades, tendo como mote o tema "Liberdade, liberdade".

"Cineastas vindos de todos os lados filmam e produzem filmes nas ruas, nos campos e com as pessoas de Avanca. Outros cineastas sentam-se e animam imagens de todas as dimensões e técnicas, com e sem Inteligência Artificial (IA), num cinema de animação animado", refere a mesma nota.

A iniciativa contará com a participação de cineastas de todo o mundo premiados que serão os tutores das equipas, apoiando, com a sua experiência, cada um dos filmes em produção.

Os participantes na maratona poderão usar os seus próprios equipamentos (portátil, câmara...), ou usar os equipamentos do Festival.

Os trabalhos iniciam-se no dia 24 a partir das 14:00 na Escola Professor Doutor Egas Moniz, no centro de Avanca e, no dia 28, no Auditório Paroquial, também em Avanca, será o momento de apresentar o que se filmou, animou, editou.

O Festival Avanca acontece todos os anos com organização do Cine-Clube de Avanca e do município de Estarreja, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude e Turismo Centro de Portugal, entre outras entidades.

JDN // MAG

Lusa/Fim