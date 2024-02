Hoje à tarde, a delegada do Governo central na Comunidade Valenciana tinha-se referido a um total de 10 mortos.

A representante das autoridades espanholas, Pilar Bernabé, indicou não haver ainda causa identificada para o incêndio e recordou que o caso está em segredo de justiça.

Um tribunal de instrução de Valência abriu hoje um processo preliminar para investigar o incêndio e decretou sigilo para "proteger investigações policiais" e a privacidade dos envolvidos.

Uma equipa que integra uma juíza, o advogado da Administração de Justiça e quatro equipas forenses deslocou-se ao local do incêndio para proceder à retirada dos restos mortais das vítimas.

Foi ordenada a realização de autópsias e realização dos procedimentos necessários para a identificação das vítimas.

O processo de investigação das causas e consequências do incêndio estará abrangido pelo sigilo durante um mês a pedido do Corpo Nacional de Polícia para "garantir a boa conclusão das investigações destinadas no esclarecimento dos factos, bem como na preservação da privacidade das vítimas e dos seus familiares", segundo um comunicado do Tribunal Superior da Comunidade Valenciana.

Na quinta-feira, um incêndio de grandes dimensões deflagrou num edifício de 14 andares localizado numa área residencial de Valência. As chamas propagaram rapidamente e o edifício residencial ficou destruído.

