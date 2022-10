Esta campanha, envolvendo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre os dias 03 e 10 de outubro e pretendeu alertar os condutores para as graves consequências do uso do telemóvel durante a condução.

Durante as operações das Forças de Segurança, neste período, foram fiscalizados presencialmente 57.840 veículos.

Em comunicado, as autoridades referem ter sensibilizado 757 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas diversas mensagens que alertavam para os perigos do uso do telemóvel ao volante, designadamente sobre o aumento do tempo de reação a situações imprevistas, que é superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l.

No período da campanha, foram registados 2.769 acidentes (menos 122 relativamente ao período homologo), de que resultaram 15 vítimas mortais (mais seis), 51 feridos graves (menos um) e 878 feridos leves (menos 65).

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga (2), Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Santarém (2), Lisboa, Setúbal (2) e Faro (3).

