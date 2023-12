Autoridades reforçam segurança em bairro de Almada onde morreram duas pessoas

As autoridades montaram um dispositivo de segurança no bairro do Monte da Caparica, em Almada, onde na sexta-feira duas pessoas morreram baleadas, na sequência de um desacato entre vários indivíduos, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.